Drusilla Foer alle origini del cabaret

“Ma questa Drusilla Foer, ma chi è?” domanda che si pone ironicamente l’artista agli esordi del suo spettacolo e che, probabilmente, molto di voi si sono chiesti. Ebbene, al festival Estate in Fortezza Santa Barbara di Pistoia, giovedì 18 luglio, ha avuto luogo un vero e proprio spettacolo di cabaret, non come lo concepiamo ora, che sostanzialmente è una sorta di esibizione di un comico, quanto piuttosto lo sfoggio di molteplici talenti, un po’ come ci insegnava Liza Minelli nell’atmosfera dell’Europa ad inizio secolo: si raccontano storie, si canta, si balla, si recita, vengono interpretate più parti. Ebbene, questo è ciò che è stato inscenato all’interno del suggestivo scenario della Fortezza: Gianluca Gori, alias Drusilla Foer (che ha trovato il successo con programmi come Strafactor, a contenitori come CR4-Repubblica delle donne, con personaggi illustri quali Chiambretti) è un personaggio poliedrico, dai trascorsi singolari (cresciuta a Cuba, aveva un negozio di usato a New York, si dice abbia sposato un ricco belga Hervé Foer di cui è vedova, amica di Tina Turner), e che ad oggi ha incantato fotografi, artisti, personaggi dello spettacolo . Vive attualmente a Firenze, senese di nascita e cosmopolita d’attitudine, Drusilla è una personalità virale, che riesce a stare a proprio agio in diversi contesti, così come riesce a mostrare il suo talento per le diverse arti (dal ballo alla moda, dal canto alla recitazione) e che ha saputo ammaliare il suo pubblico fatto di aficionados e di curiosi.

Riccardo Gorone

Servizio fotografico di Sandro Nerucci