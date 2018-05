Da Mezzogiorno a Mezzanotte, due mesi di eventi musicali per tutti i gusti a Livorno

Kermesse all’insegna di un selezionato e raffinato repertorio, con un ampio ventaglio di generi

“Da Mezzogiorno a Mezzanotte” è il titolo della prima rassegna che si svolgerà a Percorsi Musicali nei mesi di maggio e di giugno 2018. Protagonisti saranno i musicisti docenti del centro musicale polivalente di via delle Sorgenti fondato da Greta Merli e Lorenzo Porciani con direttore didattico Luca Brunelli Felicetti, grazie a una serie di progetti musicali raffinati che li vedranno salire sul palco accanto ad alcuni dei nomi più noti del panorama musicale locale.

Di tutto riguardo il livello musicale della kermesse patrocinata dal Comune di Livorno che abbraccerà un ventaglio di generi davvero sorprendente che si svolgeranno “da Mezzogiorno a Mezzanotte” come suggerisce il titolo della rassegna, coerentemente alle caratteristiche dei singoli concerti.

I primi quattro si svolgeranno infatti nell’ area Live di Percorsi Musicali a mezzogiorno, mentre gli altri quattro andranno in scena nella tarda serata. Si comincia il 6 maggio, alle ore 12, con il trio classico composto da Mayuko Iwasaki, soprano, MarinellaRusso, arpa, Gaspare Antonio Bartelloni al flauto traverso; a seguire il 13 maggio il duo di chitarre fingerpicking (Silvia Porciani e Gionata Prinzo), a raccontare emozioni e disegnare paesaggi sonori fondendo lo stile melodico e quello percussionistico; il 20 maggio, sempre a mezzogiorno, andrà in scena il duo acustico di Ada Doria alla voce e Greta Merli alla chitarra acustica e loop station. In mano alla energetica Merli, la chitarra non è più solo un semplice accompagnamento, ma diventa strumento solista tramite l’utilizzo di effetti digitali e loop station. La sezione Mezzogiorno si concluderà il 27 maggio con una lady jazz d’eccezione, MichelaLombardi, accompagnata dal raffinato tocco di Francesco Menici.

Atmosfere più rarefatte e complici invece, e particolarmente adatte alle sere d’estate, nella sezione Mezzanotte che partirà sabato 9 giugno con una perla: Carlo Bosco, nelle vesti del suo avatar musicale Jackf, sonorizza da vivo il capolavoro di Charlie Chaplin “Il Monello”; il sabato successivo, 16 giugno, MonkeyMan & The PaceMakers presenteranno DeandRap, omaggio tra il rap e il teatro al grande poeta ecantautore Fabrizio De André, a seguire, sabato 23 giugno, lo charme e il talento di una stella livornese del musical, Maddalena Adorni, che ripercorrerà per noi il proprio repertorio accompagnata al pianoforte da un musicista del calibro di Piero Frassi. La rassegna terminerà con una festa in cui a tenere banco sarà l’Orchestrino, celeberrima brass band livornese dalle importanti collaborazioni, il cui repertorio spazia daiBlues di New Orleans ai ritmi cubani, dal funk alle sonorità nostalgiche à la Duke (Ellington).

Ogni serata sarà accompagnata da degustazione di vini e prodotti gastronomici delle nostre colline.

Ingresso mezz’ora prima degli eventi. Info e prenotazioni presso la segreteria di Percorsi Musicali: 333 419 89 09.

Il costo a ingresso sarà di 10 euro con possibilità di abbonamenti per la prima parte o per l’intera rassegna.