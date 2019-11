ClioMakeUp arriva a Firenze. Aperto il ClioPopUp in centro città

ClioMakeUp arriva a Firenze con un nuovo ed esclusivo ClioPopUp. Nell’incantevole

cornice fiorentina, ricca di storia e arte, apre il secondo store fisico temporaneo della

stagione autunnale.

La sua presenza rosa, a grande richiesta, andrà a tingere un’altra splendida città italiana, ampliando la rete retail sul territorio italiano. Lo store ha aperto sabato 16 novembre in Via dei Lamberti 16/R, a pochi passi da Piazza della Repubblica.

Il look del ClioPopUp ha mantenuto lo stile che contraddistingue la wave autunnale: una riproduzione fedele e accogliente della casa di Clio a New York. Un brick wall stile industrial tipico statunitense fa da backdrop all’iconico photobooth, angolo rappresentativo dell’anima 100% social di questo ambizioso progetto retail. L’arredamento dello store è evocativo del mondo a ffettivo di Clio: foto polaroid condividono con l’utenza momenti di vita familiare, una gumball machine vintage richiama lo spirito ludico e sweetie caratteristico dell’universo ClioMakeUp. Gli accenti pop e giocosi della dimensione domestica di Clio sono ancora una volta riconoscibili nel nuovo contesto toscano.

All’interno dello store si possono trovare tutti i prodotti in gamma, compresa una novità in anteprima esclusiva per la città di Firenze, nome in codice: BeautyLove. Lo store resterà aperto fino al 22 dicembre e nelle prossime settimane potrebbe arrivare a Firenze proprio la famosissima web star.

Chi è Clio

Clio Zammatteo, 36 anni, è una make up artist e imprenditrice italiana che vive e lavora a New York. Nel 2008 incomincia a caricare i suoi video su YouTube dove oggi conta più di 1.6 milioni di iscritti e che sono stati

visualizzati più di 265 milioni di volte. Su Facebook ClioMakeUp conta più di 2.5 milioni di follower, su Instagram raggiunge velocemente 2.7 milioni di follower. Con i suoi tutorial di trucco insegna i segreti del make up. Sulla scia del successo online pubblica tre libri: “Clio make up. La scuola di trucco della regina del web“, ”Clio make up beauty care”, seguiti dall’antologia “Il Meglio di Clio Make-up“.

Nel novembre 2015 lancia il suo primo romanzo “Sei Bella Come Sei”, edito da Rizzoli. La sua popolarità la porta a realizzare video tutorial anche per il sito italiano della rivista Vogue, per la quale ha reinterpretato il make up di scatti storici dell’archivio. Nel 2011 firma una collezione di trucchi tutta sua, dedicata proprio ai suoi amati gatti. Clio non si perde una fashion week: a NYC, trucca per prestigiose case come DKNY, Custo Barcelona, L.A.M.B. e Bibhu Mohapatra, Lacoste; a Milano per Byblos, Kristina Ti e Aigner. Nel 2012 apre il secondo canale Youtube ClioMakeUpReview, sul quale carica recensioni di prodotti cosmetici. Ad oggi il network ClioMakeUp su YouTube conta più di 325 milioni di visualizzazioni. In Tv dal 2012, in poco più di un anno supera il traguardo delle 100 puntate, vantando un debutto da record. Nel mese di giugno 2013 lancia il beauty blog più atteso dalla rete, oggi la più grande community dedicata alla bellezza in Italia, che vanta più di 3 milioni utenti unici/mese e 12 milioni di pageviews/mese.

Ad aprile 2017 apre il ClioMakeUpShop, l’e-commerce proprietario dove è possibile acquistare la prima linea di cosmetici a marchio ClioMakeUp attualmente composta dai rossetti cremosi in stick CreamyLove, le tinte liquide opache LiquidLove, il mascara DarkLove, la palette occhi FirstLove e gli ombretti mono-cialda ClioMakeUp Eyeshadow.

Nel 2017 apre a Milano il ClioPopUp, il primo temporary store fisico di ClioMakeUp che resta aperto per tutto il mese di dicembre. Sulla scia del successo milanese, nel 2018, lancia tre nuovi ClioPopUp nei mesi di novembre e dicembre in tre città italiane: Roma, Milano e Napoli.

Oggi ClioMakeUp è una realtà strutturata, che presidia l’ambiente digitale e retail nelle sue diverse dimensioni. Segue il mantra del rispetto della rete e delle esigenze dei suoi abitanti con cui parla attraverso un linguaggio semplice, accessibile, democratico, spontaneo.