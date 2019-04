CASA – I fiorentini spendono 13.860 euro l’anno per mantenerla

Quanto pagano i cittadini di Firenze per mantenere l’abitazione principale tra rate del mutuo, bollette luce, gas e acqua, manutenzione e tasse? In media 13.860 euro l’anno, vale a dire 1.155 euro al mese. Il valore arriva dallo studio di Facile.it e Mutui.it che, partendo da dati Istat e del Dipartimento delle Finanze, hanno scoperto come nel capoluogo toscano si paghi il 22,6% in più della media italiana (11.304 euro l’anno).

A pesare sui costi totali sostenuti dai cittadini di Firenze ci sono le rate del mutuo (777 euro al mese), le bollette luce, gas e acqua che, insieme alla manutenzione, costano 358 euro al mese e la Tari, pari a 20 euro al mese.

Estendendo l’analisi alle principali città italiane emerge che Roma è la più costosa; per mantenere un immobile nella capitale servono in media 14.628 euro l’anno, l’8% in più che a Milano (13.560 euro). Cifre molto alte sono richieste anche a Firenze (13.860 euro) e a Bologna (13.824 euro), mentre i costi più contenuti sono stati registrati a Palermo (8.208 euro l’anno) e Napoli (9.324 euro l’anno).

Ecco lo studio di Facile.it e Mutui.it a firma di Valerio Stroppa: https://www.mutui.it/mutuando/casa-in-media-costa-11304-euro-anno-per-mutuo-e-gestione.html