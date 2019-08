Appuntamento con Calici di Stelle alla cantina Campo alle Comete di Bolgheri

In occasione della notte di San Lorenzo, sabato 10 agosto, nella suggestiva cantina di Campo alle Comete a Bolgheri, dalle ore 19:30 si terrà una serata dedicata al vino e alle stelle.

L’iniziativa nasce nell’ambito dell’edizione 2019 di Calici di Stelle, la manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del Vino Toscana, che quest’anno vuole celebrare il cinquantenario dello sbarco sulla Luna.

Campo alle Comete si trova in un luogo magico e la sua cantina circolare, che richiama le forme di un osservatorio in mezzo alle vigne, è il luogo perfetto per scrutare in via privilegiata il cielo stellato.

La serata si aprirà con una visita in cantina e una passeggiata lungo l’incantevole vigneto. Dopo il barbecue nel giardino della suggestiva villa novecentesca, grazie ai telescopi, all’aiuto dell’Unione Astrofili Italiana e degli esperti dell’osservatorio di Piombino, i partecipanti potranno vivere l’emozione di osservare da vicino i fenomeni astronomici della serata più magica dell’anno.

Per i più romantici, inoltre, sarà possibile sdraiarsi sulle coperte adagiate sul prato, sorseggiando il proprio calice di vino alla ricerca delle stelle cadenti per esprimere un desiderio

Per un’esperienza unica, infatti, le stelle si abbineranno ad una degustazione dei vini più significativi della cantina: Vermentino Toscana IGT 2018, Bolgheri Doc Rosato 2018, Cabernet Sauvignon Toscana IGT 2016 e Stupore Bolgheri Rosso DOC 2016.

Un’occasione unica per celebrare la notte delle stelle in un’atmosfera magica e fuori dal tempo dipinta da Nicoletta Ceccoli nel quadro che rappresenta la cantina: un mondo incantato dove si fondono cielo e terra e fluttuano animali fantastici.