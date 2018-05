BUH! Closing Party con Balera Favela+Rumba Macumba

Serata di chiusura il prossimo Venerdì 11 maggio con Uproot Andy Dj set Chryverde / Ckrono / Biga

Venerdì 11 maggio al BUH! arriva il party di fine stagione targato Balera Favela e Rumba Macumba. Protagonisti di questa speciale serata Uproot Andy ed i dj set di Chryverde, Ckrono e Biga (ingresso 6 € con tessera Arci – apertura porte ore 22:30).

Canadese di nascita ma newyorkese d’adozione, il giovane producer e dj Uproot Andy ha il ritmo latino nel sangue: beat tropicali, etno-groove ed un’incredibile attitudine a far muovere i fianchi sono i suoi marchi di fabbrica.

Recentissima la sua collaborazione con la label Studio 189, brand di moda fondato nel 2013 con sede tra Ghana e New York City che si pone come obiettivo quello di supportare i brand africani fornendo loro le risorse necessarie per avere successo. Uproot Andy ha creato uno speciale mixtape per celebrare questo progetto ed in particolare “il modo in cui Studio 189 bilancia perfettamente la locale cultura del Ghana con uno stile globale in grado di parlare a tutti”.

Lungo circa un’ora, il mixtape tocca generi come afrobeat, dembow, baile funk e Uproot Andy ne parla così:

“Volevo enfatizzare e condividere la cultura delle differenze, remixare le tracce in modo da rendere sfocate le distinzioni tra esse … creare un continuo, farle viaggiare insieme e fonderle in un unico stile”.

Bumper the Bumper è il nome della raccolta, che comprende hit come brani di Mr. Eazi e Bad Bunny, portate a nuova vita grazie al sapiente remix di Uproot Andy, una miscela esplosiva di afro-latino e ritmi caraibici.

La serata è promossa anche da Rumba Macumba, notte dedicata ai ritmi magici e stregoneschi di matrice africana e di Balera Favela, un party nato dall’incontro di tre dj/producer: Ckrono, Go Dugong e prp, appassionati, ognuno in una sua maniera peculiare, di quella che volgarmente viene detta “global world music”. Balera Favela è proprio l’incontro di sapori e sensibilità dei tre che si incrociano e danno vita a qualcosa di completamente unico ed originale, totalmente indefinito.

Chiuderà la serata il dj set di un trio d’eccezione: il producer e collezionista di vinili fiorentino Biga, con le sue influenze latin soul contemporanee; il pioniere moombathon Ckrono, fra i principali esponenti della bass music tropicale con pubblicazioni su etichette come Enchufada (Buraka Som Sistema) e Trax Chicago e co-produttore del nuovo singolo di Crookers (Animalier); il beatmaker novarese e geniale turntablist Chryverde, tra scratch e prodezze ai piatti.

