Sabato 28 marzo ore 13:00 inizio della maratona benefica di 24 ore di nuoto al Centro Piscine Mugello di Borgo San Lorenzo.

Barbara Gonella: “La Comunità e l’Amministrazione comunale da tempo sostengono concretamente AISLA Firenze”.

Borgo San Lorenzo e l’intera comunità mugellana stanno mostrando grande sensibilità e attenzione per AISLA Firenze, sezione fiorentina di AISLA Onlus impegnata nell’assistenza delle persone con SLA. Anche quest’anno presso il Centro Piscine Mugello si terrà la maratona non competitiva di nuoto di 24 ore. Inizio previsto sabato 28 marzo alle ore 13:00. All’iniziativa benefica, organizzata in collaborazione con Vivi lo Sport, contribuiscono Nuoto Mugello, Pallanuoto Mugello, UISP e Sub Mugello.

Un rapporto quello tra il Mugello e AISLA che però non si esaurisce alle sole 24 ore della maratona ma che sta diventando sempre più stretto e fattivo. “La Comunità e l’Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo da tempo sostengono concretamente AISLA Firenze” sottolinea Barbara Gonella, presidente di AISLA Firenze.

“Nel 2018, grazie anche al generoso supporto dello Studio associato di Infermieri Auxilium, partner di AISLA Firenze per il servizio di pronta reperibilità infermieristica, abbiamo aperto un Punto d’Ascolto e Accoglienza per persone affette da SLA e loro familiari e attivato un Gruppo d’Aiuto mensile a loro rivolto”.

“Anche Banco Fiorentino è tra i Major Donors di AISLA Firenze e grazie a una donazione importante abbiamo potuto acquistare un emogasanalizzatore donato poi ad Auxilium per effettuare l’esame al domicilio del paziente con SLA e non solo”.

La presidente di AISLA Firenze ricorda che “dall’anno scorso poi UISP e Centro Piscine del Mugello hanno aderito alla manifestazione Una vasca per AISLA Firenze e quest’anno rinnovano il loro sostegno all’iniziativa in beneficenza della Sezione Fiorentina di AISLA”.

La manifestazione “Una vasca per AISLA Firenze” si svolgerà a Borgo San Lorenzo, Reggello, San Casciano e Firenze. Ha il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di San Casciano, Comune di Reggello e FIN Comitato regionale Toscano.