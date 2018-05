Bibbona Ecomarathon: vivi il territorio! Domenica 13 maggio 2018 la seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione, torna la gara podistica nazionale immersa in uno scenario mozzafiato: mare, campagna, collina e macchia mediterranea nello stesso tracciato. Un’incredibile varietà di paesaggi e dislivelli. Tre percorsi diversi, arrivo sulla spiaggia di Marina di Bibbona, eventi collaterali per grandi e piccini.

Vivere un territorio vuol dire esplorarlo, misurarsi con la sua natura e la sua storia, respirare l’aria che a primavera dispensa profumi e sapori che raccontano di persone e paesaggi da conoscere. Non c’è miglior incontro tra uomo e natura di quello che avviene senza l’ausilio di mezzi. Solo gambe e testa sul terreno, per camminare o correre verso un traguardo al quale si arriva attraversando scenari suggestivi e inebrianti. Per tutto questo è nata la BIBBONA ECOMARATHON, che dopo il successo della prima edizione svolta nel 2017, torna domenica 13 maggio 2018. La gara podistica nazionale è organizzata, con il patrocinio del Comune di Bibbona, da: Compagnia di Pubblica Assistenza di Bibbona, Asd Forte Bibbona Calcio, Amatori Calcio Bibbona, Uisp Terre Etrusco-Labroniche, Velo Club La California, Bocciofila La California, Pro Loco Bibbona. L’evento è stato presentato nella mattina di venerdì 4 maggio 2018, nella Sala Consiliare del Comune di Bibbona, alla presenza di Massimo Fedeli (sindaco di Bibbona), Simone Rossi (vice-sindaco di Bibbona e assessore al Turismo, Commercio e Sport), Riccardo Cresci e Gianna Bigazzi (consiglieri comunali di Bibbona), Stefano Marmugi (presidente Pubblica Assistenza Bibbona), Giovanna Peccianti (presidente Pro Loco Bibbona), Daniele Bartolozzi (presidente Uisp Terre Etrusco-Labroniche) e Silvia Simoni (madrina della Bibbona Ecomarathon).

I PERCORSI. Proprio come la prima edizione, la Bibbona Ecomarathon 2018 si articolerà in più tracciati, per permettere a tutti di partecipare, sia a livello agonistico che amatoriale. I percorsi competitivi saranno due: la maratona classica da 42 km. (con un dislivello di 773 metri e un percorso che si articola in 70% su sterrato e 30% su asfalto) e la mini maratona da 20,4 km. (con dislivello di circa 158 m. s.l.m.), entrambe con arrivo sulla spiaggia di Marina di Bibbona. Sulla lunga distanza, nel 2017, fu il forlivese Marco Mengozzi a imporsi con il tempo di 3 ore e 39 secondi, mentre tra le donne vinse Chiara Angeli della Gs Il Fiorino con il tempo di 3:59:45. Accanto ai due percorsi competitivi, che faranno godere a pieno della natura e della campagna di Bibbona, ci sarà la 10 km. aperta a tutti: Nordic Walkers, Fit Walkers e podisti che potranno liberamente partecipare a una non competitiva sul territorio di Marina di Bibbona, con tragitto rinnovato rispetto alla scorsa edizione, in cui la Bibbona Ecomarahton riuscì a sfondare il tetto dei 250 iscritti in totale, provenienti da tutta Italia. Il denominatore comune, per le 3 opzioni della manifestazione, è uno scenario mozzafiato che guida i partecipanti lungo un tratto unico nel suo genere, anche piuttosto duro e con passaggi tecnicamente difficili nella meravigliosa Macchia della Magona. Si parte da via Cavalleggeri (altezza Piazza delle Felci, davanti al Parco giochi “Bibbolandia” di Bibbona) e si arriva al Camping Village Le Esperidi, anche quest’anno base logistica della manifestazione

EVENTI COLLATERALI E NAVETTA. Il giorno della gara, domenica 13 maggio, saranno organizzate delle attività culturali (previa iscrizione). Sarà possibile partecipare: alla visita guidata nelle chiese del Comune di Bibbona alla scoperta dei simboli templari che l’ordine crociato ha lasciato negli anni; alla visita guidata nei siti archeologici del territorio alla scoperta degli Etruschi; al tour tra i vigneti, gli oliveti e la macchia mediterranea. Un’ottima soluzione per conoscere con un approccio naturalistico il territorio bibbonese; alla visita del museo del Forte di Bibbona. Un’interessante visita tra reperti preistorici e archeologia. È previsto un servizio navetta da Marina di Bibbona al borgo di Bibbona. Il Forte infatti, eretto per volere dei Lorena e completato nel 1700, si trova proprio a ridosso della spiaggia (Marina di Bibbona) ed era insieme al Forte di Castagneto, uno dei punti di controllo e difesa militare della costa. Per i più piccoli, sarà aperto il Parco Giochi Bibbolandia, con un’area esterna in più allestita per la speciale occasione.

COME PARTECIPARE: ISCRIZIONI E TERMINI. La gara competitiva è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto almeno 18 anni. I minorenni possono aderire al percorso non competitivo accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. Sono ammessi atleti tesserati aderenti a qualsiasi Ente di Promozione Sportiva (Aics, Libertas, Csi, Acsi, Csain, Msp, Uisp, ecc.) o alla Fidal, in possesso di un certificato medico di idoneità sportiva, agonistica, in corso di validità al giorno della gara dove sia riportata la dicitura (Atletica Leggera). Il tesseramento è un requisito obbligatorio.

Gli atleti tesserati con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, affiliate alla IAAF, dovranno inviare all’atto dell’iscrizione con e-mail all’indirizzo iscrizioni@bibbonaecomarathon.it copia della tessera della società sportiva di appartenenza. Gli atleti non tesserati dovranno inviare, all’atto dell’iscrizione con e-mail all’indirizzo iscrizioni@bibbonaecomarathon.it il modello sanitario predisposto dall’organizzazione HEALTH FORM e disponibile sul sito www.bibbonaecomarathon.it, debitamente compilato, firmato e timbrato dal medico, in conformità alle norme vigenti nel proprio paese. Non saranno accettate iscrizioni da parte di atleti che stanno scontando squalifiche per doping di qualunque disciplina.

ORARI E SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA. La gara si svolge in un ambiente bucolico, nel bellissimo paesaggio toscano, tra pinete, campi, borghi, pieno di luoghi suggestivi e ricchi di storia da rispettare e dove la sicurezza non deve essere trascurata. Il consiglio è sempre quello di avere piena coscienza che il bosco e l’ambiente vanno rispettati, che le condizioni meteo e il terreno non sono sempre uguali; quindi il consiglio è di indossare un paio di scarpe da trail, avere con sé un telefono cellulare, un telo termico, un cappellino o bandana per il capo ed eventualmente una giacca anti-pioggia. Ritrovo dalle ore 7:00 a Marina di Bibbona presso il campeggio “Le Esperidi”.

Ecco, di seguito, tutti gli orari della manifestazione : ore 7.15, punzonatura e iscrizioni; briefing alle ore 8:20; partenza ore 9:15 in via Cavalleggeri altezza Piazza delle Felci davanti al parco giochi “Bibbolandia”; arrivo a Marina di Bibbona, c/o campeggio “Le Esperidi”. È previsto un tratto di circa 5 km di trail di sentiero. La Ecomaratona di 42 km. ha un tempo massimo di svolgimento fissato in 9 ore. La consegna dei pettorali avverrà nel villaggio sportivo allestito in Piazza delle Felci (Marina di Bibbona). Lo staff informa che i pettorali potranno essere ritirati nell’apposito stand anche sabato 12 maggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

In caso di ritiro, il concorrente è obbligato, appena ne avrà la possibilità, a recarsi al più vicino posto di controllo, punto spugnaggio o punto di ristoro, comunicare il proprio abbandono facendosi registrare e l’organizzazione si farà carico del suo rientro presso il luogo dove è avvenuta la partenza.

Il percorso Nordic Walking e Walk è aperto a tutti. La gara prevede un’iscrizione, non prevede certificato medico agonistico. Ritrovo alle ore 8 e partenza in coda agli atleti delle due gare competitive.

QUOTE PER LE ISCRIZIONI E PREMIAZIONI. A seconda del tipo di percorso scelto cambiano le modalità di partecipazione. Per il percorso Marathon 42 km: 30 euro entro l’11 maggio, 35 euro all’expo e il giorno della gara. Percorso corto 20,4 km: 20 euro entro l’11 maggio, 25 euro all’expo e il giorno della gara. Percorso Nordic Walking e Walk: 20 euro, 5 euro senza pacco gara. Per iscriversi alla Bibbona Ecomaraton 2018 ci sono varie modalità: tramite il sito internet www.bibbonaecomarathon.it, nella sezione “Iscrizioni”, compilando l’apposito modulo e pagando con carta di credito, paypal o bonifico bancario diretto attraverso il sistema Endu; via fax, trasferendo allo 0587240030 tutta la documentazione necessaria e scaricabile sul sito; via mail, inviando tutto all’indirizzo iscrizioni@bibbonaecomarathon.it. Per partecipare c’è tempo fino alle ore 20 dell’11 maggio, due giorni prima dell’evento.

Saranno premiati, per ogni percorso :

I primi tre assoluti M/F

I primo di ogni categoria

Le prime tre società per numero di partecipanti

Le premiazioni della maratona avranno luogo presso il campeggio Le Esperidi dopo le ore 15.30 per la Ecomarathon 20.4 km. e a seguire le premiazioni della Ecomarathon 42 km.

Scopri di più su www.bibbonaecomarathon.it