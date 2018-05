BASKET – Under 16 Eccellenza la Chimet SBA Arezzo sabato a Roma per lo spareggio che vale l’Interzona

Under 16 Eccellenza: la Chimet SBA Arezzo sabato a Roma per lo spareggio che vale l’Interzona

La Chimet Scuola Basket Arezzo Under 16 Eccellenza sarà di scena sabato 5 maggio, con palla a due alle ore 13, presso l’Arena Altero Felici, casa della Stella Azzurra, contro la formazione sarda dell’Olimpia Cagliari per lo spareggio che vale l’ammissione alla fase di Interzona.

I ragazzi di coach Vezzosi, al termine della stagione regolare, sono giunti terzi in classifica con il medesimo score della Fides Montevarchi, 19 vinte e 7 perse, ma sono scivolati al quarto posto per effetto dello scontro diretto sfavorevole.

Il campionato degli amaranto è stato da incorniciare in quanto a settembre i giovani SBA non erano assolutamente annoverati tra i gruppi favoriti per il raggiungimento di una delle piazze utile a guadagnarsi la possibilità di giocarsi le chance di qualificazione alle fasi nazionali.

Il lavoro svolto quotidianamente in palestra da ragazzi e coach è stato la chiave che ha portato i Chimet SBA a crescere in maniera esponenziale ed occupare così, stabilmente per tutto l’anno, le zone alte della classifica e meritarsi adesso la possibilità di giocarsi questo spareggio.

Gli avversari di questo importante appuntamento saranno i ragazzi dell’Olimpia Cagliari che sono risultati i vincitori del campionato della loro regione.

Nel cammino che ha portato i giovani sardi allo spareggio c’è stata prima la vittoria del proprio raggruppamento di qualificazione, girone A Cagliari, ottenuto grazie ai 22 successi su altrettante partite disputate e poi il trionfo nella fase regionale raggiunto dopo il testa a testa con la formazione della Dinamo Sassari.

La Chimet SBA Under 16 Eccellenza dovrà quindi dar fondo a tutte le proprie risorse, sia tecniche che mentali, per riuscire a superare questo ostico avversario e guadagnarsi così l’accesso al gruppo delle migliori 32 squadre d’Italia.