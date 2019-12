BARBERINO DI MUGELLO – Tanti eventi per festeggiare il Capodanno in piazza

Dopo il grande successo della scorsa edizione torna, per dare il benvenuto al nuovo anno, il Capodanno in Piazza Cavour a Barberino di Mugello, evento tutto gratuito realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Barberino, Pro Loco per Barberino e Comitato Commercianti ViviBarberino.

L’evento si terrà il 31 Dicembre e avrà una programmazione che vi terrà compagnia fino al countdown: alle 17.30 celebrazione della Santa Messa alla Pieve di San Silvestro; poi alle 22.0, al Teatro Corsini, si terrà lo spettacolo “Troppe Arie”, una commedia musicale della Compagnia “Trioche”. Si proseguirà con il concerto dei “Bandarabà”, The Dance Tribute Show, che inizierà alle 22.30 in Piazza Cavour e, a conclusione di questo, alle 23.30 partirà la lotteria che ci accompagnerà fino al brindisi di mezzanotte. I festeggiamenti continueranno fino a tarda notte con il Dj Set di Antonio Statti e Mella Vocalist.