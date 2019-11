AREZZO – Tre atleti dell’Accademia Karate Casentino convocati al raduno della nazionale

Laura Abenante, Andrea Cherubini ed Elisa Liguri saranno in azzurro il 23 e il 24 novembre a Cosenza. La società casentinese ha festeggiato anche due quinti posti agli ultimi Campionati Italiani Esordienti.

Due quinti posti ai Campionati Italiani Esordienti e ben tre convocazioni per il raduno della nazionale giovanile di karate. L’Accademia Karate Casentino sta vivendo un periodo particolarmente ricco di soddisfazioni e sta registrando tanti bei risultati con i bambini e i ragazzi che, dalla palestra di Rassina, si stanno affermando tra le maggiori promesse tricolori. La crescita di questo movimento sportivo è testimoniata proprio dalla scelta della federazione di confermare Laura Abenante del 2007, Andrea Cherubini del 2002 ed Elisa Liguri del 2004 nella ristretta cerchia di atleti di tutta la penisola che saranno presenti alla collegiale azzurra in programma sabato 23 e domenica 24 novembre a Cosenza. I tre casentinesi, allenati da Luca Boldrini e da Filippo Oretti, hanno già partecipato a precedenti raduni della nazionale di karate e potranno nuovamente vivere un allenamento di alto livello sotto la guida dei tecnici federali, per monitorarne la crescita in vista delle future gare internazionali.

Tra i convocati, la più giovane è Abenante che è reduce da un’ottima prestazione ai Campionati Italiani Esordienti A di Lido d’Ostia dove è arrivata fino alla finale per il bronzo nei -37kg, rimediando una sconfitta per giudizio arbitrale dopo un incontro terminato 0-0 contro la campionessa italiana del 2018 e chiudendo così la prova al quinto posto. Nella stessa posizione si è fermata anche Iris Bernacchi nei -57kg che è stata protagonista di un bel cammino in cui ha inseguito a lungo il sogno della medaglia, mentre a completare la squadra dell’Accademia Karate Casentino alla massima competizione nazionale degli Esordienti era presente anche Tommaso Mangione.

Le belle prove di Abenante e Bernacchi hanno permesso alla società casentinese di chiudere un 2019 storico che, la scorsa primavera, ha trovato il proprio apice con le due medaglie tricolori vinte da Liguri nei -80kg: l’oro ai Campionati Italiani Cadetti e il bronzo ai Campionati Italiani Juniores. Quest’ultima atleta, inoltre, ha recentemente confermato le sue qualità cogliendo il bronzo anche al prestigioso Open di Calabria a Cosenza, una gara valevole per il ranking nazionale dove ha trovato gloria anche un’altra ragazza casentinese: Michela Farsetti del 2005, infatti, ha conquistato l’argento nei -54kg dopo aver superato in semifinale la campionessa d’Italia.