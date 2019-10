AREZZO – Stop alle sigarette, è ancora possibile iscriversi al prossimo corso

Ancora qualche posto libero per il corso antifumo organizzato dal SerD di Arezzo, con partenza il 4 novembre.

Si tratta di 8 incontri a cadenza settimanale (il lunedì) in orario 17,30-18,45. Si terranno al SerD, in via Fonte Veneziana. Il programma di disassuefazione si basa su un approccio cognitivo-comportamentale che unisce le tecniche psicologiche all’intervento medico e prevede un gruppo di 15-20 persone.

Per informazioni e iscrizioni, fare riferimento a Eleonora La Ferla (telefono

0575/255935-43 o eleonora.laferla@uslsudest.toscana.it).