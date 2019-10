AREZZO – In Confesercenti un corso per diventare cuoco Le iscrizioni scadono venerdì 25 ottobre

C’è tempo fino al 25 ottobre per iscriversi al corso di formazione per diventare cuoco e acquisire le competenze necessarie a trovare lavoro nel settore della ristorazione. L’opportunità formativa in Confesercenti grazie all’Agenzia formativa Cescot.

Il corso “tecnico per l’approvvigionamento delle materie prime, predisposizione dei menù e gestione del servizio di cucina” è interamente gratuito ed è finanziato con le risorse del Por Fse Toscana 2014-2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

“Il corso di formazione” spiega il direttore dell’agenzia formativa Cescot Chiara Crociani “consente di acquisire quelle competenze collegate alla professione del cuoco. Al termine sarà rilasciata la qualifica professionale della Regione Toscana, previo superamento esame finale. Le materie di insegnamento verteranno sull’approvvigionamento delle materie prime alimentari, sulla cura dell’elaborazione dei piatti, sulla formulazione di proposte di prodotti e servizi, sulla gestione delle fasi di lavoro e sulla predisposizione menù complessi”.

Sono 600 le ore di lezione di cui 380 ore di attività formative e 220 ore di stage. In aula i corsisti impareranno l’organizzazione del servizio di cucina, l’inglese tecnico per la ristorazione, le competenze digitali per la professione, gli elementi di dietetica e scienza dell’alimentazione, la selezione e la conservazione delle materie prime, le tecniche di cucina, l’elaborazione e la presentazione dei menù, la cura del servizio al cliente e l’igiene, la salute e la sicurezza sul lavoro.

Per potersi iscrivere gli aspiranti cuochi dovranno essere maggiorenni, inattivi, inoccupati o disoccupati; possedere un titolo di studio di istruzione secondaria superiore o almeno 7 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. È prevista una riserva di posti per 4 donne.

Per info: CESCOT Arezzo, Via Fiorentina, 240 – tel. 0575.984312 – www.cescotarezzo.it; m.billi@confesercenti.ar.it