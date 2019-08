AREZZO – Il Gusto dei Guidi a Poppi dal 23 al 25 agosto

Il Gusto dei Guidi 2019 festival del vino si tiene a Poppi in provincia di Arezzo dal 23 al 25 agosto, in primo piano le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche del territorio casentinese.

Come ogni anno alla fine di agosto il caratteristico borgo di Poppi si accende per il festival enogastronomico Il Gusto dei Guidi, un weekend nel nome del gusto e della tradizione più autentica. La manifestazione offre ai visitatori la possibilità unica di scoprire e assaggiare i prodotti del territorio visitando antiche cantine aperte per l’occasione, in cui anticamente si producevano vino e vinsanto. Al loro interno si svolge un caratteristico percorso di degustazioni guidate dai produttori provenienti da tutta la regione, con la partecipazione di sommelier che illustreranno le particolarità delle etichette presenti.

Inoltre fuori dalle cantine andranno in scena eventi musicali, cene a base di prodotti tipici e degustazioni guidate per tutta la famiglia, grazie ad un intrattenimento pensato per i più piccoli. Appuntamento anche per questa edizione con il concorso organizzato in collaborazione con AIS Delegazione di Arezzo che premia ogni anno il miglior rappresentante dell’ IGT Rosso capace di interpretare le peculiarità e la storica tradizione della viticoltura Toscana.

Il Gusto dei Guidi è allo stesso tempo un occasione imperdibile per visitare il magnifico castello medievale dal qual si gode di una bellissima vista del Casentino. Altra occasione unica che la manifestazione offre ai partecipanti è quella di poter visitare fondi e cantine private degli antichi palazzi del paese, nonché di giardini interni aperti per l’occasione. Una Poppi segreta che in questo giorni si svela.

Il programma 2019

giovedì 22 Anteprima ore 17.00 – convegno I vini dell’Appennino. Prospettive e valorizzazioni.

Cena inaugurale al Castello dei Conti Guidi (su prenotazione a info@ilgustodeiguidi.com)

venerdì 23

ore 18.00 – Apertura cantine

ore 19.00 – Cena a buffet & wine Corner

ore 23.30 – Dj Set Il Gusto Giovane presso Bistrot Il Pratello

sabato 24

ore 10.00 – Selezione finale del concorso Il Gusto dei Guidi IGT Toscana rosso – XIV edizione

ore 17.00 – Apertura cantine

ore 17.00 – Mercato Campagna Amica Pratello

ore 19.00 – Cena a buffet & wine Corner – ospite lo stand Mangialonga

ore 20.00 – Intrattenimento musicale lungo le vie del borgo

ore 21.30 – Spettacolo degli sbandieratori della giostra

domenica 25

ore 17.00 – Apertura cantine

ore 17.00 – Mercato Campagna Amica Pratello

ore 18.00 – Premiazione XI trofeo di Golf Il Gusto dei Guidi Piazza Amerighi

ore 19.00 – Cena a buffet & wine corner

ore 21.00 – Esibizione Manuel Dance Academy – Piazza Gramsci

ore 21.30 – Concerto Filarmonica G. Verdi di Poppi – sagrato Chiesa S. Fedele

ore 22.30 – Intrattenimento musicale con Moka Da Quattro – Piazza Amerighi

ore 00.00 – Brindisi finale

Per informazioni: info@ilgustodeiguidi.com – info@prolococentrostoricopoppi.it – 348 8840299 – 347 2122539