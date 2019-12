AREZZO – Gabriele Bianchi consigliere regionale M5S al convegno Nuove Acque: tutela risorse e risparmio per i cittadini

Il tema del convegno ad Arezzo su gestione della risosi idrica e prospettive future, è stata occasione per rilanciare l’impegno del Movimento Cinque Stelle toscano in materia di risorsa idrica e gestione pubblica della stessa, battaglia che i pentastellati portano avanti da tempo.

“È una delle priorità del M5S tornare ad una gestione pubblica dell’acqua- ha detto Gabriele Bianchi, a margine dell’incontro con il presidente di Nuove Acque Paolo Nannini e i comitati “acqua pubblica”.

Arriveremo a questa meta dopo che termineranno una ad una le concessioni che per Nuove Acque è di altri 6 anni di rinnovo con sblocco investimenti come fu per Asa S.P.A di Livorno. La questione è dirimente per trovare un accordo e scegliere bene la governance di gestione futura”.

Secondo Bianchi il principio base su cui poggiano le politiche di gestione di risorse come quella idrica è la Costituzione italiana stessa, che chiede di aver una distribuzione capillare in autonomia di gestione, strettamente legata ai diversi ambiti territoriali, oltre , quindi le tre ATO:

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo [118]; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del- l’autonomia e del decentramento [114 e segg., IX]”.

Riferimenti chiari, in base ai quali è necessario un ripensamento dell’autorità idrica toscana (come ente di controllo) e la riorganizzazione in una gestione più distribuita.

“Sviluppare diversi ambiti di gestione può solo favorire la ricerca e la condivisione di gestioni virtuose e replicabili- ha detto Bianchi. In Regione Toscana vi sono due proposte di legge che proprio su questo punto sono di diverso avviso. Sull’acqua lavorerò ad una proposta unica che vada nella maggior tutela della risorsa e nel maggior risparmio per i cittadini”.