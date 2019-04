AREZZO – “Dopo di noi”, ultimo incontro pubblico in Valtiberina

Martedì si conclude il ciclo di appuntamenti organizzato dalla Fondazione Riconoscersi con la Asl Toscana sud est

SANSEPOLCRO – “Il ruolo della Fondazione”. È questo il titolo dell’ultimo incontro per il ciclo “Niente su di noi senza di noi”, organizzato dalla Fondazione onlus Riconoscersi con la Asl Toscana sud est.

L’appuntamento, per famiglie e operatori del settore, è in programma martedì prossimo 9 aprile alle ore 15 al Distretto di Sansepolcro (Via Santi di Tito, 24). Ingresso libero. Gli incontri hanno il patrocinio della Regione e dei Comuni della vallata. Per