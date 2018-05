AREZZO – Chiusa la SP56 dello Spicchio, alberi caduti sulla carreggiata

Chiusa la statale SP56 dell Spicchio in Provincia di Arezzo a causa della caduta di alberi sulla carreggiata

I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti questo pomeriggio con 2 mezzi e 7 unità sulla Strada Provinciale 56 dello Spicchio, per alcuni alberi caduti sulla sede stradale. Gli uomini sono al lavoro per ripristinare il passaggio ai veicoli.

Non si segnalano danni a persone o a cose in quanto i rami sono caduti in un momento di scarso traffico nella zona.