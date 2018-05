AREZZO – A fuoco una palazzina. Nove persone in ospedale nella notte

Questa notte ad Arezzo è andato a fuoco il primo piano di una palazzina di Via Vittorio Veneto. Nove persone in ospedale.

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti questa notte attorno a mezzanotte in Via Vittorio Veneto, per un incendio scaturito all’interno di un appartamento posto al primo piano di una palazzina. Sul posto sono prontamente intervenuti anche i soccorsi del 118 ed i Carabinieri.

Dalle prime informazioni le persone prese in carico dai sanitari del 118 e trasportate in ospedale per accertamenti risultano essere nove. Non sono ancora state identificate le cause dell’incendio, sulle quali i militari dei Carabinieri stanno indagando.