Aperte le iscrizioni al nuovo ciclo di dottorato alla Scuola IMT di Lucca. Al via la selezione per scegliere 36 nuovi borsisti per i prossimi tre anni.

Una laurea magistrale, buona padronanza dell’inglese, un ottimo curriculum di studi, intraprendenza e una grande voglia di esplorare e superare i limiti della conoscenza.

Sono questi i requisiti per provare ad accedere alla Scuola IMT Alti Studi Lucca dove nei giorni scorsi si è aperto il bando per l’ammissione al nuovo ciclo di dottorato di ricerca. Gli aspiranti allievi hanno tempo fino al 3 agosto per presentare la candidatura e concorrere ad una delle 36 borse di studio che la Scuola di dottorato, una delle sei ad ordinamento speciale presenti in Italia, mette a disposizione per l’anno accademico 2018/19. Per essere ammessi, gli studenti dovranno superare una selezione a livello internazionale e la valutazione si baserà esclusivamente sul merito, quindi sul curriculum di studi e sulla lettera di intenti e proposta di progetto che presenteranno.

Scuola IMT offre due programmi di dottorato, "Cognitive and Cultural Systems", dedicato ai sistemi cognitivi e culturali, e "Systems Science", scienza dei sistemi. I dottorati hanno durata triennale e sono articolati in quattro curricula tra loro complementari: Analisi e management dei Beni Culturali; Neuroscienze cognitive, computazionali e sociali; Computer science e ingegneria dei sistemi; Economia, reti e analisi aziendale.

Una delle borse di studio del programma in System Science è finalizzata al titolo congiunto di dottorato in economia realizzato in co-tutela con la Katholieke Universiteit Leuven (Università Cattolica di Lovanio, Belgio), uno degli atenei più prestigiosi e antichi d’Europa.

Oltre alla borsa di studio annuale, gli allievi hanno diritto all’esenzione totale dal pagamento delle tasse di iscrizione e al vitto e alloggio nel Campus universitario della Scuola.

In questi anni la Scuola IMT ha visto un grande incremento delle domande di accesso, ben seimila solo negli ultimi due anni. I candidati arrivano da tutto il mondo, dall’Europa come anche dall’Asia, dall’Africa e dagli USA, attratti dall’offerta formativa basata su un modello multidisciplinare e integrato, nel quale le metodologie delle diverse discipline si fondono per dare vita a un sistema di ricerca innovativo e di grande qualità.

Attualmente sono 126 gli allievi presenti alla Scuola e provengono da 28 Paesi diversi.