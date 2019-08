Apericiccia, versione 7.0. Grigliata illimitata a Chiusi della Verna (AR)

Apericiccia, versione 7.0. Torna l’appuntamento con la grigliata illimitata a Chiusi della Verna

Chiusi della Verna (Arezzo), 7 agosto 2019 – Arrivata al settimo anno, ‘L’Apericiccia’, versione 7.0, torna puntuale il 9 agosto e si fa più bella che mai per il venerdì. Dopo il successo dello scorso anno (oltre 2.000 presenze), è tutto pronto per la festa più coinvolgente del Casentino.

La formula inventata dai ragazzi della squadra di calcio Chiusi della Verna 2005, il paese più verde della provincia di Arezzo, resta invariata: carne di maiale alla brace illimitata, fagioli per contorno e una bevuta. Tutto a 12 euro.

E dopo ‘la ciccia’ inizia la festa: dalle 22, in un palco che svetta su un parco meraviglioso, dj Jamis (from Tomorrowland) and Friends daranno ritmo alla notte. Con loro, il team del bar più pazzo dell’estate, gonfiabili per i più piccini, giochi a premi e la sfida con il toro meccanico.