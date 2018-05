911 Race Cup, il lucchese De Bellis primo e secondo nelle due manche

Il driver lucchese, con la versione 991 GT3 CUP 3,8 della coupé di Stoccarda si è reso protagonista di una doppia performance di alto livello con una vittoria ed un secondo posto che lo hanno proiettato nella top five di campionato.

TEAM DB Motorsport ha lasciato il segno nella seconda prova della 911 Race Cup, svoltasi al Misano World Circuit Marco Simoncelli, con il driver lucchese Riccardo De Bellis arrivato a farla da protagonista in entrambe le manche di gara.

Con la Porsche 991 GT3 CUP da 3,8 litri curata dalla veneta ZRS Motorsport di Zambon, De Bellis, supportato da Bardahl Italia, ha finito al secondo posto Gara-1 mentre é andato al successo in Gara-2, confermando quindi i grandi progressi alla guida della nuova vettura e soprattutto incamerando punti pesanti per la classifica, che adesso lo vede al quinto posto.

De Bellis é stato decisamente uno dei protagonisti di primo piano dell’appuntamento romagnolo già dalle qualifiche, nelle quali ha mancato la Pole per 5/100 forse per una quasi impercettibile esitazione nell’ultimo settore del circuito, comunque preludio ad una doppia gara sugli scudi.

In Gara,1 con la pista estremamente scivolosa causa il temporale della notte precedente, De Bellis ha ritenuto importante non rischiare nulla, il vincitore,Merendino, professionista, ha preso il largo con una partenza “ad arte” ed il lucchese che seppur poi girava sugli stessi tempi al giro, ha preferito con prendere rischi. La riscossa è arrivata, piena e sicura, in Gara-2: vittoria assoluta con oltre 30” sul secondo arrivato e tutti gli altri competitor assai più staccati.

Decisamente importante il lavoro di concerto con la squadra, che sta aiutando molto De Bellis nel trovare il miglior dialogo possibile con la 911, ciò confermato anche dai tanti complimenti ricevuti dagli avversari per la doppia performance ottenuta in questa occasione.

“Riscattata la sfortunata gara del Mugello – commenta De Bellis – ed aumentato il feeling con la vettura. Questa gara di Misano ci ha decisamente risollevato il morale ed anche la classifica, abbiamo visto che stiamo andando nella giusta direzione a tutto tondo e di questo devo ringraziare il Team che mi sta dando un supporto incredibile per esprimermi al massimo con la macchina, che è davvero fantastica”.

Il terzo appuntamento stagionale, per De Bellis sarà all’autodromo di Vallelunga, il 2 e 3 giugno.