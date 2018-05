70° Congresso Nazionale FIAF a Cortona. Dal 9 al 13 maggio

Mostre, workshop, seminari e molto altro al 70° congresso nazionale FIAF, quest’anno ancora più importante per l’anniversario dei 70 anni di attività della federazione

Apertura e inaugurazione mercoledì 9 maggio a partire dalle ore 15.00. Il Congresso dà il via alla 15° edizione di “Portfolio Italia – Gran Premio Panasonic”

La FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale, presenta il programma del suo 70° Congresso Nazionale, evento centrale della vita associativa della Federazione. Questa 70° edizione si terrà da mercoledì 9 a domenica 13 maggio 2018 a Cortona (AR) tra la Fortezza del Girifalco (Via Renato Bistacci) e il Centro Convegni Sant’Agostino (Via Guelfa 40).

L’apertura del Congresso e l’inaugurazione delle mostre si terranno mercoledì 9 a partire dalle ore 15.00. Organizzatrice è l’Associazione Cortona Photo Academy in collaborazione con Cortona On The Move che ormai da anni si sta affermando come una delle realtà più importanti della fotografia italiana ed internazionale.

Il Congresso Nazionale FIAF costituisce fin dalla sua prima edizione, nel 1948, un’opportunità unica per conoscere a fondo le numerose attività che porta avanti la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e offre l’occasione per assistere in prima persona a quello che è uno dei momenti più importanti per la Federazione.

Anche quest’anno tantissimi gli Autori in mostra: Maurizio Galimberti, Grande Autore della Fotografia Contemporanea 2018, Stefania Adami, Autore dell’Anno FIAF 2018, Nino Migliori con il progetto “Imago Mentis”, Filippo Venturi, Vincitore “Portfolio Italia 2017”, Michele Crameri, Vincitore 17° Spazio Portfolio (Sestri Levante), Matteo Ballostro, secondo Premio 17° Spazio Portfolio (Sestri Levante). Tra le altre mostre in programma: Mostra degli insigniti FIAF 2018, mostra degli insigniti FIAP 2018, Campioni del mondo 2017, la 27° Biennale stampe a colori FIAP FIAP (in Norvegia), Foto dell’anno 2017, Gran Premio Italia per circoli FIAF, progetto Talent Scout (4° edizione), contest “Per Amore”, promosso da UNHCR in collaborazione con FIAF.

Sono molteplici gli eventi organizzati nell’ambito della manifestazione, tra cui le conferenze “FIAF: 70 anni per la Fotografia” e “I Testimonial de La Famiglia in Italia“; ci saranno inoltre seminari, proiezioni, escursioni, visite guidate, la consegna delle onorificenze FIAF e FIAP e i workshop a cura di Gianluca Catzeddu e Daniele Barraco.

Il 70° Congresso Nazionale FIAF inaugura la 15° edizione del circuito nazionale “Portfolio Italia – Gran Premio Panasonic”, la rassegna considerata uno degli eventi fotografici più importanti del nostro Paese che riunisce le più importanti manifestazioni nazionali caratterizzate da incontri di lettura di Portfolio. Le letture portfolio si terranno sabato 12 e domenica 13 presso il Chiostro di Cortona e daranno ufficialmente il via all’edizione 2018 di quella che è considerata una delle rassegne fotografiche italiane più rilevanti.

Per maggiori informazioni sul Congresso Nazionale FIAF 2018: www.fiaf.net

Per conoscere meglio Portfolio Italia: www.fiaf.net/portfolioitalia