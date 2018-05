15 maggio Pistoia – MITO, SCIENZA E ROCK & ROLL La scuola in scena XX Edizione

Secondo appuntamento, martedì 15 maggio al Piccolo Teatro Bolognini (ore 21), per la rassegna “La Scuola in scena”, promossa dall’Associazione Teatrale Pistoiese: protagonisti gli studenti-attori del laboratorio “C’è una parte per te” del Liceo Artistico “P. Petrocchi” di Pistoia, sotto la guida della Prof.ssa Savasta, con lo spettacolo “Mito, scienza e Rock & Roll”.

In scena Kevin Acoraro, Damiano Benini, Palma Caiazza, Anna Calvi, Giacomo Carradori, Emma Cusumano, Giada Delle Piagge, Eleonora Domenicali, Caterina Fineschi, Andrea Fontani, Nicholas Franchi, Carola Freschi, Gaia Gori, Irene Guidi, Laura La Porta, Gianni Leggio, Beatrice Livi, Flora Lombardo, Caterina Magni, Sofia Semeraro, Alessia Suglia, Simona Sulaj, Viola Trupo, Elisabetta Pastacaldi, Abramo Carretti. Partecipano anche Damiano Benini, Pablo Dimilta, Lorenzo Santini (musicisti); le luci sono di Paolo Santin della Compagnia Teatrale Archeosofica, collabora allo spettacolo anche il Prof. Gianni Leggio.

“Lo spettacolo – spiega la Prof.ssa Savasta – nasce dall’idea che la mitologia è ancora bella, viva e valida, con i suoi numerosi insegnamenti, anche in un momento di grande sviluppo della scienza e della tecnologia. Passato e presente possono avvicinarsi, dialogare e arricchirsi reciprocamente, in modo serio e importante, ma anche leggero e appassionante. Oggi c’è tanto bisogno di fantasia, di racconti, di storie ed anche di certezze, di scienza, di oggettività. Cosa hanno in comune le Muse e gli atomi? È questo l’interrogativo al quale cercheremo di rispondere.“