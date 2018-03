Torna il Festival Irlandese il 6-7-8 Aprile a CarraraFiere

Dopo il successo della scorsa edizione torna a Carrara, il fascino, la musica, le tradizioni e il folklore dell’Isola di Smerlado!

Un imperdibile week-end all’insegna dell’allegria e tutto il folklore Irlandese. La location che ospiterà il Festival è CarraraFiere, comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici e in auto, dove i visitatori avranno modo di immergersi nel verde di questa mitica e leggendaria terra di guerrieri e Leprecauni nei giorni 13 -14 -15 Aprile. Sarà possibile visitare un mercatino tradizionale che spazia dall’artigianato celtico agli Irish gifts, spettacoli folkloristici, workshop di danza irlandese, didattiche per apprendere gli antichi usi e costumi dei celti, un vero e proprio villaggio dove sarà possibile sperimentare la vita e le antiche usanze dei popoli d’Irlanda nel quale non mancheranno attività per i più piccoli, e potrete persino celebrare il vostro matrimonio con rito celtico!

Vi aspetta inoltre un’eccellente e ricercata scelta gastronomica: piatti della tradizione Irlandese come lo squisito stufato di manzo alla Guinness oppure l’eccellente hamburger di Angus, irresistibili grigliate miste con succulenti patate arrosto e ancora fish&chips, jacket potatoes e gustose frittelle di mele!!!!! e oltre venti scelte tutte da scoprire.

Fiumi di scurissima birra Guinness, la bionda Harp e la rossa Kilkenny vi disseteranno tra danze scatenate ed ogni sera 4 avvincenti concerti, con una proposta artistica che spazierà dalle tradizionali ballate dei pub ai repertori più folk con la presenza artisti di grande calibro giunti appositamente da Dublino e dintorni.

Un viaggio “a chilometro zero” per le Contee della Isola di Smeraldo: da Dublino a Cork, da Kilkenny a Donegal, da Watford a Kerry, alla scoperta di una terra leggendaria e meravigliosa I migliori gruppi internazionali saranno presenti a Carrara per uno dei migliori festival Europei… gruppi che hanno fatto la storia come i Saor Patrol, Hit Machine e Killkennys accompagneranno queste giornate di festival con musica Irish tradizionale, folk e percussioni, che vi faranno ballare fino all’ultimo respiro con alcuni dei migliori interpreti della famosa scuola river dance! 13-14-15 Aprile, CarraraFiere.

Orari: venerdì e sabato dalle 18:00 alle 01:00, domenica dalle 12:00 alle 24:00. Biglietto d’ingresso: 10€ Per maggiori informazioni: http://festivalirlandese.it