StreetBook Network Live a Prato il prossimo 6 aprile

Nuovo numero di StreetBook Magazine = Nuovo StreetBook Network Live! Il prossimo venerdì 6 aprile alla Ex Chiesa San Giovanni, via San Giovanni 9, Prato

Torna l’evento targato Three Faces e StreetBook Magazine: un raduno artistico multidisciplinare in cui la faranno da padroni letteratura, illustrazione digitale, video-art e musica live.

A questo giro l’Associazione Three Faces porterà per la prima volta il suo format in quel di Prato, all’Ex Chiesa di San Giovanni. Come al solito sarà l’occasione per sfogliare in anteprima il nuovo numero delle rivista di narrativa, grafica e street-art StreetBook Magazine, per godersi della buona musica live con gli ospiti Bluagata, per assistere all’esposizione artistica degli illustratori Three Faces e per bere un bicchiere in ottima compagnia.

Il reading dinamico sarà affidato a Chiara Francioni, attrice valdarnese, accompagnata dal live sketching di Elisa Beh Buracchi, dalla motion graphic di Elise Brique e dalla chitarra di Folco Vinattieri (Bluagata). Uno spettacolo a cavallo tra il reading, la performance teatrale e la video-installazione.

A completare il quadro ci penserà l’esposizione dei lavori a tema “Estinzione” estrapolatio dai precedenti numeri della rivista, e il live dei bravissimi Bluagata, reduci da concerto di apertura ai Meganoidi del 17 marzo al Capanno 17:

PROGRAMMA

INGRESSO GRATUITO