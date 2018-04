PRATO – Obbligo vaccinale, mancano all’appello solo 8 bambini su oltre 1.200

Scaduti i termini, i piccoli potranno rientrare a scuola dopo aver prenotato il vaccino. Mancano all’appello solo 8 bambini su oltre 1.200

È scaduto il termine per adempiere all’obbligo vaccinale per chi frequenta la scuola. Il Comune di Prato in questi mesi ha sollecitato le famiglie che non risultavano aver presentato la certificazione vaccinale dei propri bambini come previsto dalla legge. A oggi nelle scuole comunali di Prato su oltre 1.200 soltanto 8 bambini non sono in regola con l’obbligo vaccinale. Questa mattina i bambini (5 della scuola materna, 2 dell’asilo nido e uno che frequenta lo spazio gioco) non hanno avuto accesso ai servizi, ma che potranno rientrare semplicemente presentando la prenotazione del vaccino. Le famiglie interessate nei giorni scorsi sono state contattate anche telefonicamente dagli uffici comunali ed erano consapevoli dell’impossibilità di accedere alla scuola senza aver adempiuto all’obbligo vaccinale.

“Nelle nostre scuole non abbiamo avuto molti problemi grazie anche ad un lavoro costante di informazione alle famiglie – sottolinea l’assessore alla Pubblica istruzione Mariagrazia Ciambellotti -. I bambini che oggi non sono stati ammessi potranno tornare a scuola non appena le famiglie avranno prenotato i vaccini obbligatori, come è stato spiegato ai genitori nei giorni scorsi”.

I bambini che risultano in regola con l’obbligo vaccinale e frequentano le scuole comunali sono 545 alla materna, 376 al nido e 284 negli spazi integrativi.