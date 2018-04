PRATO – Lavori per la fognatura industriale, le modifiche al traffico

Allo scopo di consentire l’esecuzione di scavo per la realizzazione di un tratto della nuova fognatura industriale di Prato nell’area d’intersezione, regolata a rotatoria, posta tra Via Toscana e Via dei Fossi, dal giorno 05 aprile 2018, fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 30 aprile 2018, saranno adottati alcuni provvedimenti di modifica della viabilità.

All’intersezione regolata a rotatoria tra via dei Fossi e via Toscana, con l’eccezione delle corsie di svicolo con svolta a destra, compresa la porzione di rotatoria tra la corsia d’accesso a detta rotatoria da Via dei Fossi (lato di Via Paronese) e la corsia di uscita dalla stessa rotatoria in direzione di Via Toscana, lato Via della Gora del Pero, sarà in vigore il divieto di transito.

In via del Molinuzzo, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Paronese e l’intersezione con Via Toscana, saranno attivi il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, il senso unico con direzione da Via Toscana verso Via Paronese, revocando temporaneamente il doppio senso di circolazione esistente, il restringimento della carreggiata, la strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra, e il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

In via Toscana, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via del Molinuzzo e l’intersezione con Via dei Fossi, saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, il senso unico con direzione da via dei Fossi verso via del Molinuzzo, il restringimento di carreggiata, la strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra, e il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

Durante l’esecuzione dei lavori saranno inoltre in vigore diverse devizioni.

Il traffico veicolare proveniente da Via Toscana, lato Via Paronese, e diretto verso Via dei Fossi sarà deviato in: Via del Molinuzzo, Via Paronese e Via dei Fossi.

Il traffico veicolare proveniente da Via dei Fossi, lato Via Traversa il Crocifisso, e diretto verso Via dei Fossi/Via Paronese, sarà deviato in Via Toscana, Via del Molinuzzo, Via Paronese e Via dei Fossi, oppure Via Traversa il Crocifisso, Via del Molinuzzo, Via Paronese e Via dei Fossi;

Il traffico veicolare proveniente da Via dei Fossi, lato Via Paronese, e diretto verso Via dei Fossi/Via Traversa il Crocifisso, sarà deviato in Via Toscana, Via della Gora del Pero, Via Traversa il Crocifisso e Via dei Fossi.

Il traffico veicolare proveniente da Via Toscana, lato Via della Gora del Pero, e diretto verso Via dei Fossi, lato Via Paronese, sarà deviato in Via dei Fossi, Via Traversa il Crocifisso, Via Molinuzzo, Via Paronese e Via dei Fossi.

Infine, il traffico veicolare proveniente da Via Toscana, lato Via della Gora del Pero, e diretto verso Via Toscana, lato Via del Molinuzzo, sarà deviato in Via dei Fossi, Via Traversa il Crocifisso, inversione ad “U” all’altezza della rotatoria posta all’altezza con Via del Molinuzzo, per riprendere nuovamente Via Traversa il Crocifisso, Via dei Fossi e Via Toscana, lato Via del Molinuzzo.