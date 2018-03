Made in Internet BIG – Summer Edition al Follonica Summer Festival

Lo show “Made in Internet BIG – Summer Edition” con protagonisti Favij e Mates nel tour invernale ha registrato uno straordinario successo, con ogni tappa sold out

Un fenomeno esplosivo che i giovanissimi tra i 10 e i 17 anni hanno fatto crescere a suon di clic su internet. Una popolarità che continua a lievitare, video dopo video, e che li ha portati a diventare delle vere e proprie celebrità venerate come rock star dai teenager e seguite su Youtube, Instagram e Facebook da milioni di utenti. Domenica 19 agosto 2018 Favij e Mates torneranno, dopo il successo dello scorso anno, sul palco del Parco Centrale con lo show Made in Internet BIG – Summer Edition, un altro evento clou dell’edizione 2018 del Follonica Summer Festival.

È il quarto appuntamento di un cartellone destinato a stupire, che viene svelato dall’agenzia Non C’è Problema insieme all’amministrazione comunale di Follonica. E che si preannuncia stellare come certificano i recenti annunci del rapper Coez, di Caparezza e del musical Grease prodotto dalla Compagnia della Rancia.

Favij e Mates sono i cinque youtuber più famosi del momento e sono reduci dal grandissimo successo del tour invernale, sempre sold out nelle prime cinque tappe che sinora hanno toccato Roma, Firenze, Maglie, Napoli e Milano dando modo a migliaia di follower di incontrare dal vivo i propri idoli.

Ma il Made in Internet BIG – Summer Edition che andrà in scena a partire dale ore 21 nella splendida cornice del Parco Centrale sarà uno show ancora più esclusivo e ricco di sorprese inedite. Nel quale i creator più amati della rete si alterneranno sul palco tra momenti di intrattenimento, challenge e sketch imperdibili, accompagnati da una special guest che sarà annunciata solo più avanti. Il tutto animato da tanta buona musica con Klaus in consolle.

E concluse le performance Favij e Mates incontreranno tutti i fan in possesso del biglietto Premium in un “meet and greet” durante il quale firmeranno autografi e scatteranno foto. Inoltre il giorno dell’evento saranno estratti a sorte 100 fortunati in possesso del biglietto Basic che potranno a loro volta incontrare i propri idoli dopo lo show.

Dunque, dopo aver annunciato Coez, il musical Grease e Caparezza, il Follonica Summer Festival cala un altro asso. Un altro evento di grandissimo richiamo per il pubblico e fortemente voluto dal direttore artistico Paolo Ruffini e dal responsabile organizzativo Valerio Gronchi. Con l’edizione 2018 della kermesse agostana che si preannuncia veramente straordinaria, un cartellone trasversale che offrirà una varietà artistica per tutti i palati.

Info Made in Internet Big – Summer Edition: apertura biglietteria ore 17, apertura cancelli ore 18, inizio ore 21.

I biglietti sono in vendita sui circuiti BoxOffice e Ticketone.