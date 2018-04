“Like” show comico al Teatro Comunale di Antella, Firenze il prossimo 12 aprile

“Like” lo show comico che fa ridere in maniera intelligente!

Lo spettacolo è stato selezionato al Torino Fringe Festival 2018 e al Festival di Narrazione Montagne Racconta in Trentino 2018

Scritto a quattro mani da Stefano Santomauro ((La7, Rai4, Italia 1 e vincitore del Kilowatt Festival Italia dei Visionari Como 2017) e Francesco Niccolini (collaboratore storico di Marco Paolini, Giorgio Montanini e tanti altri)per la regia di Daniela Morozzi (Distretto di Polizia 1-10, Ovosodo di Paolo Virzì) questo show comico tra lo standup comedy e il teatro promette davvero di far ridere fino alle lacrime. “Like” infatti sta girando l’Italia registrando un grande successo di pubblico e critica: glistatigenerali.com hanno detto che

“Santomauro è senza pietà, in modo implacabile bombarda nuovi luoghi comuni tra cellulari di ultima generazione, tecnologie sempre più debordanti che negli ultimi anni hanno occupato in modo preoccupante il nostro quotidiano, fino a cambiare alla radice i nostri rapporti interpersonali”, fattitaliani.it dice “Uno spettacolo assolutamente da vedere. Santomauro è travolgente. Racconta vizi e virtù di oggi con una precisione comica incredibile! Imperdibile”.

Comunicare è diventato più semplice, più veloce, più efficace. La tecnologia ci ha cambiato la vita, in alcuni casi l’ha proprio stravolta. Cosa ha voluto in cambio per tanto benessere? Tutto. Gli studiosi della Columbus University calcolano che arriviamo a toccare il nostro smartphone 400 volte nell’arco della giornata. Si parte fin da giovanissimi, 11/12 anni, e stiamo con il cellulare in mano anche 6 ore al giorno. Numeri impressionanti. Si parla di “Sindrome di Capitan Uncino”: usare il solo pollice di una mano esclusivamente per lo smartphone come se avessimo un uncino come il famoso pirata di James Matthew Barrie. Le nevrosi del nuovo millennio sono servite: sentire squillare il cellulare anche quando non lo fa, entrare nel panico se non si ha rete, svegliarsi la notte e controllare se sono arrivate notifiche. Sono questi, e molti altri, gli spunti che Stefano Santomauro e Francesco Niccolini hanno sviscerato e attraversato per poterli servire in questo monologo divertentissimo e cinico allo stesso momento. Spunti di riflessione, virate improvvise, situazioni al limite del paradosso prendono lo spettatore fin dai primi minuti e non lo lasciano sino alle ultime parole.

“In questi giorni abbiamo anche ricevuto la notizia che lo spettacolo è stato selezionato al Torino Fringe Festival 2018 e al Festival di Narrazione Montagne Racconta 2018 in Trentino, due importanti vetrine del teatrale nazionale. Ne siamo davvero felici perché dimostra che Like è uno show comico in grado di parlare ad un pubblico vasto. Il nostro obiettivo è quello di far alzare lo spettatore dalla poltrona con le lacrime agli occhi per aver riso molto, ma con in testa un sacco di spunti di riflessione. E’ stato un lavoro di scrittura di fino, limando e perfezionando ogni capitolo della storia, e Like riesce a portare lo spettatore in situazioni davvero comiche alternate a momenti di puro cinismo.”

Stefano Santomauro, attore livornese. Allievo di Paolo Migone, con il quale collabora per diversi anni, Stefano si destreggia nel Cabaret, nel Teatro surreale e in

quello di Prosa. Collabora attivamente con la Compagnia degli Onesti diretta da Emanuele Barresi (Ovosodo, La Prima cosa bella di Paolo Virzì), è autore ed interprete di spettacoli comici e teatrali che stanno andando in scena nei teatri della Penisola. In Tv approda su Rai4 per un nuovo format comico dal titolo Challenge 4 e viene selezionato dal regista Elia Castangia per Love Snack 2 su Italia 1. Nel 2018 entra a far parte della comunità Stand Up Comedy Italia.

“Like” è prodotto da Pilar Ternera, in collaborazione con Festival Montagne Racconta (Montagne-Tre Ville, TN) e VerbaManent. Lo potete vedere a il 12/04 a Firenze, Teatro Comunale di Antella, 19/04 Pisa Leningrad Caffè, 27/04 Livorno Nuovo Teatro delle Commedie e dal 3 al 13 Maggio a Torino al Torino Fringe Festival presso lo Spazio Ferramenta. Per info sullo show Facebook/Stefano Santomauro Official.