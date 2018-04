LEMANDORLE live, sabato 7 aprile ore 22 al BUH di Firenze

Sabato 7 aprile 2018 ore 22 LEMANDORLE live al BUH! di Via Panciatichi 16 a Firenze

Opening Cosimo Malamadre, Closing IMDavis djset

Con “Le ragazze” hanno conquistato Radio Deejay, Radio 105, MTV e VH1: arrivano a Firenze Lemandorle per un live scanzonato tra follia punk, ironia pop ed elettronica da club. Aprirà il concerto Cosimo Malamadre

“Le ragazze”, il loro brano d’esordio, ha conquistato Radio Deejay, Radio 105, MTV e VH1; i singoli successivi hanno superato il milione di ascolti su Spotify entrando nella “Viral top 50”; il loro ultimo video “Le 4” è stato ospitato in première su Rolling Stone Italia che li ha accostati “agli Outkast dei primi dischi”: sono Lemandorle, duo electropop in concerto a BUH! sabato 7 aprile. Ad aprire la serata, il live di Cosimo Malamadre (ingresso 6 € con tessera Arci – apertura porte ore 22).

Un po’ dj, un po’ producer, un po’ cantautori Lemandorle si definiscono “un progetto di pop daltonico che si muove tra ricordi geolocalizzati e ambizioni globali”. Un Mac, un microfono e tre minuti per raccontare storie qualunque, descritte per immagini, come se la vita fosse una bacheca di Pinterest: Lemandorle sono punk, ma con la barba e i computer, con Google e la tecnologia al posto di chitarra, basso e batteria. Dopo un esordio esplosivo con “Le ragazze” nel 2016, entrata in rotazione sui principali network italiani il duo nel 2017 ha pubblicato due singoli, “Ti amo il venerdì sera” e “San Junipero” accompagnato dal videoclip girato tra Palermo e Seul dal fotografo Paolo Raeli (visibile a questo link: http://bit.ly/Lemandorle_SanJunipero), che hanno oltrepassato il milione di ascolti in rete. Lemandorle stanno attualmente completando la lavorazione del loro primo album.

Ad aprire il live de Lemandorle, sarà Cosimo Malamadre. Fiorentino, classe 1993, Cosimo ha iniziato a suonare appena sedicenne con la band Mes Amis, con cui si è esibito in più di 200 concerti e ha prodotto 3 demo con Massimiliano Agati, Samuele Cangi (Passogigante, Manitoba, Handlogic) e Matteo Marliani (Boomker SoundStudio). Nel 2015 è tra i fondatori del collettivo Fiore sul Vulcano, con cui organizza eventi e si dedica all’attività di produzione musicale. Nel 2016 co-produce l’esordio solista, in uscita questa estate, con Giovanni Mazzanti (Amarcord, Lefebo, Zeronauta). Attualmente Cosimo sta collaborando anche con la crew di artisti visuali “Los Nuevos Barbudos”.

Chiuderà la serata la selezione musicale all’insegna di vibe vaporwave e sospiri electropop a cura di IMDavis, alter ego di Michelle Davis. Music editor per The Florentine, da un decennio Michelle Davis indossa le sgargianti vesti della deejane, cambiando stili e moniker come un camaleonte della dancefloor.

INGRESSO 6 € con tessera Arci. Non hai la tessera? Se fai la tessera da noi, il primo ingresso è gratuito. Costo della tessera 12 euro.

