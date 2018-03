La LUISS premia il merito con borse di studio per talenti globali e high tech

Oltre 500 ad esenzione totale e parziale. Anche la Toscana sede dell’unica prova di ammissione del 19 aprile

Una maggiore spinta all’internazionalizzazione e sostegni al merito con borse di studio finanziate anche in collaborazione con laureati di successo. Sono queste le novità LUISS per il prossimo anno accademico 2018/19. In vista dell’unica prova di ammissione per i corsi di laurea triennale e a ciclo unico del 19 aprile che si svolgerà in 25 città d’Italia tra le quali Firenze, la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali lancia due nuove iniziative rivolte ai giovani talenti.

Si chiamano LUISSMatics e Zacconi scholarship le borse di studio messe in palio per il nuovo corso di laurea triennale in Management and Computer Science, novità dell’offerta formativa, che unisce le caratteristiche fondamentali dei percorsi offerti dagli altri corsi triennali in Economia e Management e Economics and Business, con una presenza significativa di materie tecniche e ingegneristiche, come l’Artificial Intelligence e il Machine Learning, che rappresentano il nuovo codice professionale di aziende, Istituzioni e Pubblica Amministrazione.

Le borse LUISSMatics, rivolte agli appassionati della matematica e dell’informatica, e la Zacconi scholarship, finanziata da Riccardo Zacconi, fondatore della nota azienda di gaming online King.com, nonché laureato LUISS, saranno a copertura totale e potranno essere confermate per tutta la durata del corso di studi, nel rispetto dei requisiti previsti nei rispettivi bandi.

Sostegni al merito non solo per i futuri manager digitali, ma anche per i candidati ai corsi di laurea in Giurisprudenza e Scienze Politiche che per particolari condizioni di merito e reddito, potranno concorrere all’assegnazione di oltre 500 borse di studio ad esenzione totale e parziale, erogate da LUISS insieme a Enti, istituzioni, grandi imprese.

Una strategia di ricerca e sostegno ai talenti globali con una nuova spinta al processo di internazionalizzazione dell’offerta formativa LUISS, forte anche degli oltre 200 accordi di scambio con università dislocate in 44 paesi in tutto il mondo si rafforza anche con ulteriori tre borse di studio messe a disposizione dall’Ateneo intitolato a Guido Carli per studenti con cittadinanza non italiana.

Per concorrere a queste e alle altre opportunità di studio e di sostegno al merito, è possibile partecipare al test di ingresso per i corsi di Laurea Triennali in Economia e Scienze Politiche e Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, per l’anno accademico 2018/19 che si terrà unica data per il prossimo anno accademico, giovedì 19 aprile 2018 a Roma ed in altre 25 città italiane. Per consultare le sedi dove si terrà il test di ammissione: CLICCARE QUI