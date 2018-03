Incendio a Firenze, muore uomo di 72 anni

Incendio a Firenze nel Quartiere di San Niccolò, m orto un uomo di 72 anni

I Vigili del Fuoco di Firenze e del distaccamento di Firenze Ovest sono intervenuti, questa notte, in Via Ser Ventura Monachi, nel quartiere di San Niccolò a Firenze, per un incendio che ha coinvolto un annesso agricolo ubicato in un giardino ed adiacente ad una abitazione.

Le squadre sono intervenute prontamente con 6 mezzi e 16 unità ed hanno provveduto ad estinguere l’incendio oltre che a far uscire due donne che si trovavano all’interno. Le due donne sono state successivamente soccorso dai medici ed infermieri del 118 che erano intervenuti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco. Una terza persona, un uomo di 72 anni, è morto nonostante i tentativi di rianimazione.