FIRENZE – Torna la ZTL estiva, dal 5 aprile stop serale nel weekend

Da giovedì prossimo alla prima domenica di ottobre in vigore le sere del giovedì, venerdì e sabato dalle 23 alle 3 del giorno successivo. Riattivazione della Ztl estiva, dal 5 aprile torna lo stop serale nel fine settimana

Il prossimo giovedì 5 aprile torna la ZTL estiva notturna. Come previsto infatti dal disciplinare integrato che raccoglie tutte le regole della zona a traffico limitato fiorentino, la ztl notturna estiva scatta il primo giovedì di aprile per terminare la prima domenica di ottobre. Il divieto sarà in vigore le sere del giovedì, venerdì e sabato (dalle 23 alle 3 del giorno successivo) e per tutelare il rispetto dei divieti saranno riattivate le porte telematiche poste ai confini della ZTL.

A causa del senso unico in vigore in viale Poggi in direzione via dei Bastioni la porta telematica posta sulla stessa via non può essere attivata: per questo sarà sospesa la ztl in una piccola porzione, da via dei Bastioni verso il viale dei Colli. In dettaglio si tratta delle strade del settore F comprese all’interno del seguente perimetro: via dei Bastioni (tratto via Ser Ventura Monachi-viale Poggi escluso), viale Poggi (escluso), viale Galilei (tratto viale Poggi-via San Leonardo, escluso), via San Leonardo (tratto viale Galilei-Schiaparelli inclusa), via Schiaparelli (inclusa), via San Leonardo (tratto via Schiaparelli-Costa San Giorgio inclusa), via di Belvedere (inclusa).

La Polizia Municipale sarà attiva intensificando i controlli per valutare il rispetto dei nuovi limiti della ZTL. Sono interessati tutti i settori della ztl diurna, ovvero A, B e O ai quali si aggiungono i settori G e F validi solo per il provvedimento estivo. Si tratta rispettivamente delle aree di piazza Cavalleggeri-lungarno della Zecca Vecchia-piazza Piave e di quella dell’area di San Niccolò.