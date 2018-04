FIRENZE – Scambiano hashish per tavoletta di cioccolata, in ospedale due giovani

Due ragazze colpite da malore dopo aver ingerito hashish. In ospedale a Firenze, le loro condizioni non destano preoccupazioni.

La polizia indaga sulla vicenda di due giovani di 22 e 24 anni che la scorsa notte si trovavano nella casa di Firenze della 22enne. Stando alla prima ricostruzione proprio la ragazza

avrebbe morso una tavoletta di circa 10 grammi di hashish spingendo l’amica a fare altrettanto. In seguito il malore che le ha costrette a richiedere l’intervento del 118.

La polizia è così intervenuta e ha sequestrato la tavoletta di hashish; in un primo momento le protagoniste del fatto hanno dichiarato di aver scambiato la droga per una barretta di cioccolato, ma gli investigatori stanno approfondendo sulla versione fornita. Ancora in stato confusionale infatti, le due non hanno riportato una spiegazione esatta dell’accaduto, tuttavia la ragazza più giovane rischia una denuncia per detenzione e cessione di droga all’altra.