Elezioni amministrative 2018 – 21 Comuni della Toscana al voto

Finite le elezioni politiche 21 Comuni toscani torneranno alle urne il prossimo 10 maggio. Tra i Comuni al voto ci sono tre c apoluoghi: Pisa, Massa e Siena



Saranno 21 i Comuni toscani che andranno al voto il prossimo 10 maggio, così come fissato dal Ministero dell’Interno. In questa sfida elettorale si potranno forse già vedere alcune valutazione sul nuovo governo, per il quale inizieranno le consultazioni la prossima settimana. Grande attesa per il panorama locale a Pisa e Siena, dove valutare se il PD, uscito ridimensionato anche in Toscana saprà invertire la rotta o si farà travolgere dall’ondata Lega e Movimento 5 Stelle.

L’eventuale ballottaggio dei 6 comuni sopra 15 mila abitanti si terrà il 24 maggio, negli altri 21 in tarda serata già conosceremo il nome del nuovo Sindaco e la coalizione a suo supporto. Ecco la lista:

Massa,

Pisa,

Siena

Campi Bisenzio

Pescia

Pietrasanta

Capolona

Caprese Michelangelo

Laterina

Impruneta

Marradi

Gavorrano

Magliano

Semproniano

Monte Argentario

Capraia

Rio

Ponte Buggianese

Poggio a Caiano

Montecatini Val di Cecina

Santa Maria a Monte

Saranno le prime elezioni per Laterina Pergine Valdarno e Rio, i due nuovi Comuni istituiti nel 2018 in Toscana dopo le fusioni.