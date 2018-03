COLDIRETTI – Crescono i furti nelle campagne, raid ben organizzati a danni degli agricoltori

I malviventi che prendono di mira le campagne e gli agricoltori sono sempre più organizzati e furti sono veri e propri raid organizzati che causano danni per decine di migliaia di euro.

La Coldiretti lancia l’allarme e stima i danni per 300 milioni di euro in un anno. Il problema è nazionale e va da nord a sud prendendo di mira le varie eccellenze e coltivazioni di punte delle regioni italiane, prediligendo beni facili da trasportare e semplici da reimmettere sul mercato. Secondo l’associazione di categoria ai ladri interessano anche macchinati ed attrezzi da lavoro, spesso trafugati in Lombardia ed Emilia Romagna; si passa poi agli ulivi e agli asparagi della Puglia, alle mimose della Liguria alle arnie in Campania e Lombardia, ai limoni della Sicilia fino ai vivai della Toscana.

Queste azioni criminali, sottolinea la Coldiretti, mettono in ginocchio le imprese agricole di ogni dimensione, e purtroppo spesso i malviventi riescono a farla franca in quanto nelle campagne è difficile per le forze dell’ordine sventare i furti e controllare tutta la zona. Gli agricoltori si stanno organizzando in proprio, facendo ronde notturne e creando gruppi social per scambiarsi consigli e metodi di precauzione, come telecamere a infrarossi e allarmi collegati alle centrali di Polizia e Carabinieri.