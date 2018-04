AVIS Music Contest, ecco i musicisti selezionati per la 1° edizione

Ecco i musicisti selezionati per la 1° edizione dell’“Avis Music Contest”, a cura di Avis comunale Livorno e The Cage

Dopo la prima fase di selezioni Avis Comunale Livorno e Associazione Culturale The Cage annunciano i nomi dei primi otto artisti selezionati che si esibiranno sul palco del The Cage Theatre. L’Avis Music Contest, alla prima edizione, è pronto a partire, per condividere la cultura della solidarietà e lanciare nuovi talenti musicali emergenti!

Sono otto complessivamente le band che hanno passato la prima selezione dell’Avis Music Contest, prima edizione di un premio musicale fortemente voluto da Avis Comunale Livorno e Associazione Culturale The Cage, per aiutare i giovani talenti musicali ad emergere e promuovere la cultura del dono del sangue grazie al linguaggio della musica. Gli artisti selezionati hanno tutti tra i 18 e i 35 anni di età e avendo passato la prima selezione hanno guadagnato l’occasione di esibirsi sul palco del The Cage Theatre, tra i live-club più rinomati a livello nazionale. Il The Cage Theatre metterà a disposizione il suo spazio, i suoi migliori tecnici per seguire gli artisti, e l’impianto audio-visual che lo rende un luogo unico per ospitare esibizioni di musica live. Tutte le serate dell’Avis Music Festival saranno a ingresso gratuito.

Il 13 e 20 aprile le band selezionate si esibiranno sul palco del The Cage Theatre e saranno selezionate da una giuria speciale che stabilirà i nomi di chi accederà alla serata finale del Contest, in programma il 15 giugno, giorno della “Festa del donatore”, in Fortezza Vecchia a Livorno. Tra i criteri di selezione saranno particolarmente valutate le doti tecniche, l’originalità, la presenza scenica e la capacità di coinvolgere il pubblico. Il 13 aprile si esibiranno: Sudestremo, Major, Mundoo, Scamorza. Il 20 aprile sarà il turno di esibizione di: Eyelies, Audiogramma, Per Aspera, The Forty Days.

Pop mediterraneo, gypsy-folk e audace folk demenziale, alternative-rock, post-rock e prog, le band selezionate portano con sé un’ampia rappresentanza di stili e generi diversi e sono pronte a calcare il palco del Cage che da sempre porta a Livorno le migliori novità della musica indie ed emergente. Il vincitore dell’“Avis Music Contest” si aggiudicherà due sessioni di registrazione presso il prestigioso 360 Music Factory Studio di Livorno, dove artisti come Bobo Rondelli, Dente e The Zen Circus hanno registrato i loro nuovi album. Questo evento è pensato per ringraziare i tanti giovani donatori di sangue e plasma livornesi e per rafforzare la costante opera di sensibilizzazione al tema del dono del sangue portata avanti da Avis Comunale Livorno. L’Avis Music Contest è pronto a lanciare il suo beat per tutti quelli che hanno la musica nel sangue!