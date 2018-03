Accordo tra Areonautica Militare e Vigili del Fuoco per uno spostamento più rapido di mezzi e uomini

Oggi 23 marzo è stata firmata, alla base della 46° Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare, “La procedura di carico su aeromobili dell’Areoautica Militare Italiana del Team USAR Toscana e Gestione delle Dangerous Goods”.

Questo importante accordo, a firma del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Ing. Ugo D’Anna ed il Comandante della 46° Brigata Aerea Gen. B.A. Girolamo Iadicicco, permette di ridurre i tempi di imbarco del Team USAR e di conseguenza l’arrivo nelle zone interessate dall’emergenza sia in campo nazionale che internazionale.

La procedura prevede la possibilità di trasportare 40 unità dei Vigli del Fuoco con al seguito l’attrezzatura personale, 45 casse aviotrasportabili con all’interno tutto il materiale necessario per le operazioni di soccorso e la logistica oltre a un mezzo QUAD con un carrello che serve per la movimentazione del personale e delle attrezzature in tutte quelle zone dove la viabilità risulta compromessa o non permette l’impiego di veicoli ordinari.

Nella giornata odierna in occasione del 95° anniversario delle fondazione dell’Areonautica Militare si è svolta una dimostrazione circa il caricamento di mezzi all’interno di un C130J di cui vi mostriamo alcune immagini: