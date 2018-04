“_Libera tutti!” per Racconti di Altre Danze Venerdì 6 aprile (ore 21) al Centro Artistico Il Grattacielo di Livorno

Da un’ideazione di Elena Giannotti, venerdì 6 aprile (ore 21) per il Festival “Racconti di Altre Danze” andrà in scena al Centro Artistico Il Grattacielo (via del Platano) lo spettacolo “_Libera Tutti!” di e con Anna Altobello, Matilde Bassetti, Ilaria Corsi, Aurelio Di Virgilio, Sharon Estacio, Laura Gazzani, Agnese Lanza, Gioia Martinelli, Rafal Pierzinsky, Asia Pucci e Elena Zagaroli. Le musiche sono di Spartaco Cortesi e le luci di Massimiliano Calvetti. Il progetto è di Company Blu, con il supporto di Cango e Atelier delle Arti.

“_Libera tutti!” è nato come un laboratorio su danza e movimento partendo da visioni oniriche e derive del sogno nel mondo reale. Diventa poi un progetto coreografico 2018/2019 che si svolge a tappe, con laboratori e score coreografici che mostrano lo sviluppo delle idee nel tempo. Il processo artistico parte con lo studio di diverse strutture danzate e da esplorazioni di movimento volte a condurre il danzatore a orientarsi negli spazi di libertà che sono disponibili nel tessuto coreografico. Alcune suggestioni per la coreografia arrivano dallo studio del gioco, delle risposte neurologiche allo stress, dallo studio del corpo istintivo.

Il giorno precedente allo spettacolo, giovedì 5 aprile (ore 11.30) al Mercato Centrale, si svolgerà una performance con i protagonisti dell’evento.

Info: Comune di Livorno, Ufficio Biblioteche e Spettacolo 0586/820572 spettacolo@comune.livorno.it – Atelier delle Arti: 0586/882319 zoppichelo@gmail.com